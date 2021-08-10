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16:37, 10 августа 2021 года Вчера ночью в орловском кафе-баре в драке погиб мужчина В причинении смерти по неосторожности подозревают 18-летнего парня. Ему грозит до двух лет тюрьмы.





В ночь с 8 на 9 августа в одном из кафе-баров Северного района Орла погиб 46-летний посетитель, – сообщает СК. По версии следствия, погибший поссорился с 18-летним парнем и вступил с ним в драку. Во время потасовки мужчина получил удар кулаком в лицо, упал и получил несовместимую с жизнью травму головы.



Парню грозит до двух лет тюрьмы. Он сознался в преступлении.





Артём Ежаков



