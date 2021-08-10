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19:00, 10 августа 2021 года Орловские осужденные принимают активное участие в уборочной кампании Среди них – те, кто отбывает наказание в Мценской колонии-поселении.





Аграриями поневоле работают 26 осуждённых Мценской ИК-7. Осуждённые трудятся по 8 часов 5 дней в неделю. Зарплата – не ниже МРОТ. Часть собранного урожая продают индивидуальным предпринимателям для изготовления муки. Из остального делают корма для коров. У колонии своя небольшая ферма, где работают 14 осуждённых.





Юлия Сабельникова



