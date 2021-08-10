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17:30, 10 августа 2021 года В Орле отремонтируют 22 дорожных участка Мэрия уже объявила поиск подрядчиков.





В Орле за счет дополнительных 100 млн рублей отремонтируют 22 дорожных участка. Об этом заявил в социальных сетях мэр Парахин. В первую очередь работы развернут в Зареченском микрорайоне, Новой Ботанике и в 909-м квартале. Полный список участков доступен ниже.





Торги на поиск подрядчиков уже объявлены. В эту пятницу завершится прием заявок от соискателей контрактов.



Параллельно градоначальник рассказал о текущих успехах дорожного ремонта. Так, в этом году был перевыполнен план по ямочному ремонту – залатано порядка 55 тыс. м2 при нормативе в 40 тыс. м2, и работы здесь еще не завершены. Также продолжится ремонт асфальтогранулятом – в плане починка 42 улиц частного сектора. Мэр особо подчеркнул, что удалось комплексно привести в порядок 10 городских улиц, включая проблемные Болховское шоссе и Маслозаводской переулок. Тем не менее, по словам Парахина, власти не в силах починить все дороги сразу.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Дорогие друзья, к сожалению, в городе Орле куда больше проблемных дорог, чем мы можем позволить себе отремонтировать, мы вынуждены считаться с финансовыми реалиями и отдавать предпочтение наиболее разрушенным участкам. Я прошу относиться к этому с пониманием. Не все ваши заявки удаётся отрабатывать оперативно, но мы стремимся к тому, чтобы Орёл радовал автолюбителей ровными дорогами!» Фото со страницы Юрия Парахина в социальных сетях





Артём Ежаков



