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18:30, 10 августа 2021 года Орловским предпринимателям задолжали 201 миллион рублей по выполненным контрактам Сегодня областной прокурор Владислав Малкин вместе с бизнесменами обсуждал проблемы с выплатами честно заработанных денег.





В Орловской области в 2021 году предпринимателям выплатили 320 миллионов рублей по исполненным соглашениям. Сейчас бизнесменам должны еще 201 миллион, в том числе и образовательные учреждения. Этот вопрос Владислав Малкин поставил на личный контроль. Пообещав «контрольную встречу» с представителями бизнеса в конце августа.





Юлия Сабельникова



