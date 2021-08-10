На Орловщине сэкономили миллионы на покупке пожарных тракторов

|
|
|Главная » Новости
20:00, 10 августа 2021 года
На Орловщине сэкономили миллионы на покупке пожарных тракторовПри заключении контракта удалось сбросить четверть от первоначальной цены. Сэкономленные деньги позволят приобрести другое оборудование для борьбы с лесными пожарами.
В Орловской области парк лесопожарной техники пополнился пятью новыми тракторами «Беларус-1025.3» с самосвальными прицепами грузоподъемностью 4,5 тонны. Стоимость покупки – 16,9 млн рублей. Техника будет использоваться в профилактике и тушении лесных пожаров.
На торгах удалось сэкономить 5,8 млн рублей. На эти деньги будет куплена пожарная автоцистерна с комплектом пожарно-технического вооружения и дополнительное специальное оборудование.
За два года в рамках программы «Сохранение лесов» в область поступило 29 единиц лесопожарной техники.
Фото пресс-службы правительства Орловской области
Артём Ежаков