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20:00, 10 августа 2021 года На Орловщине сэкономили миллионы на покупке пожарных тракторов При заключении контракта удалось сбросить четверть от первоначальной цены. Сэкономленные деньги позволят приобрести другое оборудование для борьбы с лесными пожарами.





В Орловской области парк лесопожарной техники пополнился пятью новыми тракторами «Беларус-1025.3» с самосвальными прицепами грузоподъемностью 4,5 тонны. Стоимость покупки – 16,9 млн рублей. Техника будет использоваться в профилактике и тушении лесных пожаров.



На торгах удалось сэкономить 5,8 млн рублей. На эти деньги будет куплена пожарная автоцистерна с комплектом пожарно-технического вооружения и дополнительное специальное оборудование.



За два года в рамках программы «Сохранение лесов» в область поступило 29 единиц лесопожарной техники.



Фото пресс-службы правительства Орловской области









Артём Ежаков



