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18:22, 10 августа 2021 года

Заводской район Орла возглавила Маргарита Деркач

На этом посту она сменила Сергея Седова, уволенного в конце прошлого месяца.


Территориальное управление мэрии Орла по Заводскому району возглавила Маргарита Деркач, – сообщает сайт городской администрации. В мэрии она работает с 2006 года – сначала на должности главного специалиста комитета административно-технического контроля, затем здесь же – председателем комитета. С 2016 года занимала пост главы отдела мониторинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства и транспорта.

Маргарита Деркач сменила на посту главы Заводского района Орла Сергея Седова, уволенного в прошлом месяце после инспекции губернатора Клычкова и мэра Парахина. У главы региона и градоначальника тогда возникли серьезные претензии к содержанию дворовых территорий.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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