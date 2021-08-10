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18:37, 10 августа 2021 года В Вятском Посаде открылся центр дополнительного образования для детей и взрослых Уже открыт набор на 2021-2022 учебный год.





В Вятском Посаде АНО «Духовно-патриотический центр Вятский Посад» объявляет приём в детские объединения на 2021-2022 учебный год. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы доступны для детей от 5 до 17 лет. Занятия абсолютно бесплатны. Телефоны для справок: 59-90-11; 8 (980) 360-07-61.





Артём Ежаков



