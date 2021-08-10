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21:20, 10 августа 2021 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Орловцы - под прикрытием "Спутника". В Орле открыли новый пункт вакцинации. Он работает в две смены.



- В общем пироге "орловского урожая" есть зерна, которые собрали заключенные.



- Мы побывали в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на стадионе Ленина. Готовность там - 90%.



- Драка с продолжением. На 18-летнего жиетля Орла возбуждено уголовное дело.



- В горячем водоснабжении - холодный перерыв. - На две недели. Сегодня на орловской ТЭЦ начались гидравлические испытания.



- Коза и утка - на учет. В регионе проходит сельхозмикроперепись. Уже переписали треть крестьянско-фермерских хозяйств.



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