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6:48, 11 августа 2021 года Сегодня вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.





В Советском районе Орла сегодня 11 августа организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: Наугорское шоссе, д. 76 (ТЦ «Европа»).



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).



Также сегодня и завтра прививку могут получить жители Ливенского района. С расписанием работы и адресами мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



