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5:49, 11 августа 2021 года Более 15 тысяч орловцев предпочли вести трудовой стаж в цифровом формате В регионе оформлено 15 411 электронных трудовых книжек.





В Орловской области на данный момент оформлено 15 411 электронных трудовых книжек, – сообщили в региональном отделении ПФР. По сравнению с традиционной бумажной, она обладает рядом преимуществ – например, держатели ЭТК могут получить цифровую выписку, равную по юридической силе бумажной. Последнюю можно получить, обратившись к работодателю или в ПФР. Другим преимуществом электронной выписки является удобство хранения и пересылки – на цифровых носителях и с помощью электронной почты.





Артём Ежаков



