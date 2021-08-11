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7:50, 11 августа 2021 года

Под Орлом появится питомник саженцев плодово-ягодных культур и декоративных растений

Это проект одной из победительниц конкурса «Агростартап» – Натальи Сушенковой.


В Орловском районе на средства президентского гранта появится питомник саженцев плодово-ягодных культур и декоративных растений. Его создаст 34-летняя жительница посёлка Зареченский Наталья Сушенкова. Своей продукцией она планирует создать конкуренцию соседним областям.

Одним из условий гранта стало создание двух рабочих мест.

Деньги получены предпринимательницей благодаря победе в конкурсе «Агростартап». Кроме неё, средства получат ещё 8 человек. Всего им выделено 28,5 млн рублей для создания хозяйств по откорму КРС, выращиванию зерновых, чеснока, саженцев плодово-ягодных культур и декоративных растений, а также четырех овцеферм и пасеки.


Артём Ежаков
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