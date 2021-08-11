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9:12, 11 августа 2021 года В двух районах Орловщины выявлены нарушения школьных перевозок Они касались устройства маршрутов к учебным заведениям.





В регионе продолжается проверка школьных перевозок в преддверии нового учебного года, – сообщили в областном УМВД. В этот раз инспекторы посетили Троснянский и Свердловский районы.



В Троснянском районе проверяющие составили два административных акта по факту нарушений в организации маршрутов до учебных заведений. В некоторых местах отсутствовали обустроенные площадки для посадки и высадки детей, а искусственное освещение вблизи школ и в местах организованного сбора несовершеннолетних.



В Свердловском районе обследовано 13 путей и составлен один протокол об устранении нарушений, а местный школьный автопарк оказался в полном порядке.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



