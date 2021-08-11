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9:50, 11 августа 2021 года На ремонт Мценской и Ливенской ЦРБ выделено многомилионное финансирование Планами модернизации здравоохранения Орловской области поделился губернатор Клычков.





В Орловской области капитально отремонтируют две центральные районные больницы, – заявил в соцсетях губернатор Клычков. Уже в текущем году обновление коснется поликлиники Ливенской ЦРБ. Для этого выделено порядка 54,5 млн рублей. А уже в 2022-м начнется модернизация Мценской ЦРБ. До 2025 года здесь отремонтируют взрослую поликлинику, кровлю стационара, само здание центральной районной больницы и детской поликлиники. Также продолжится закупка современного оборудования. В случае получения финансирования работы начнутся раньше.



В Орле за 60 млн рублей будет отремонтирована поликлиника №2.





Артём Ежаков



