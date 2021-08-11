Главная » Новости



10:02, 11 августа 2021 года Орловская область получила новую партию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» Препараты уже начали распределять по прививочным пунктам.





Накануне в Орловскую область поступило 3,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» и 4 тыс. доз препарата «Спутник Лайт», – сообщает региональный информационный портал. С сегодняшнего утра вакцины от COVID-19 начали распределять между прививочными пунктами.



Всего в регионе завершили вакцинацию чуть больше 147,5 тыс. человек.





Артём Ежаков



