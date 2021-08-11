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10:30, 11 августа 2021 года В Знаменском районе из-за пожара в трёхэтажке эвакуировали пять человек Возгорание могло быть спровоцировано коротким замыканием.





Накануне утром в Орловской области в селе Знаменское из-за задымления в подъезде трёхэтажного дома эвакуировали пять человек, – сообщает областное ГУ МЧС. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Огонь уничтожил холодильник в одной из квартир и закоптил кухню.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 16 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний, 11 на различные происшествия и помощь населению.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области









Артём Ежаков



