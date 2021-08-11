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10:51, 11 августа 2021 года

Под Орлом в столкновении легковушек пострадали три человека

Двоих пришлось госпитализировать.


Накануне около трех часов дня на 26-м километре автодороги Нарышкино – Сосково – Верхняя Боевка водитель ВАЗ-21083 столкнулся с «Ауди 100», которая ехала из Нарышкино в Сосково. В ДТП пострадали трое пассажиров – двух мужчин 1974 и 1991 годов рождения, находившихся в отечественной легковушке, пришлось госпитализировать. В иномарке травмы получила женщина 1961 года рождения. Медики отпустили ее после оказания медпомощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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