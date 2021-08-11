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11:20, 11 августа 2021 года

Орловцам рассказали все о вакцинах против COVID-19

Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская побеседовала с врачом-эпидемиологом Поликлиники №2 Анастасией Жировой о препаратах, способных победить пандемию.


Долгое время орловцев вакцинировали только «Спутником V», но в последние месяцы появился выбор – «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» Раньше в области был доступен «КовиВак», но его поставки сейчас прерваны.

Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская поговорила с врачом-эпидемиологом Поликлиники №2 Анастасией Жировой о том, чем отличаются все эти прививки, по каким критериям врачи назначают ту или иную вакцину пациенту, чем вызваны реакции и т.д.


Елена Литинская
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