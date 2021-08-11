В Орле сорвали распространение крупного объема синтетического наркотика

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11:34, 11 августа 2021 года
В Орле сорвали распространение крупного объема синтетического наркотикаУ 38-летнего подозреваемого изъяли 16,51 грамма «зелья».
В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации задержан 38-летний местный житель, – сообщили в областном УМВД. При себе у него оказалось 44 свертка с синтетическим наркотиком. Общий вес изъятого составил 16,51 грамма, что в УК РФ расценивается как крупный размер. Предположительно, «зелье» мужчина купил бесконтактным способом и собирался распространить его мелкими партиями.
Фигурант задержан. Расследование продолжается.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков