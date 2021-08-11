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11:40, 11 августа 2021 года Суточное число заболевших COVID-19 орловцев превысило 100 случаев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 183).



Накануне выписано 65 орловцев (всего – 38 635). От последствий болезни скончалось 887 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 21 571 (всего – 6 512 859), число выздоровевших – 20 067 (всего – 5 808 777). Общее число летальных исходов – 167 241 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



