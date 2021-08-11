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Главная » Новости

12:25, 11 августа 2021 года

В Мценске замначальника местного отдела полиции грозит увольнение

Решением суда мужчина должен быть освобожден от должности в связи с утратой доверия – в ходе прокурорской проверки вскрылись нарушения антикоррупционного законодательства.


Районный суд удовлетворил иск прокурора Орловской области Владислава Малкина об освобождении от должности заместителя начальника отдела – начальника полиции МО МВД России «Мценский», – сообщили в ведомстве. Поводом к расторжению трудового соглашения стали результаты проверки, в ходе которой вскрылись нарушения антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что деревне Карандаково Мценского района ИП отремонтировал дорогу местного значения по муниципальному контракту, и осужденный, имея рядом собственность, участвовал в приемке работ и оставил подпись на документах, согласившись, что работы выполнены полностью и без замечаний. Затем мужчина потребовал от подрядчика выполнить дополнительную работу за свой счет, а после его отказа организовал доследственную проверку ИП по фактам якобы противоправных действий при ремонте дороги.

Как дополнительно уточняет ведомство, был нарушен ФЗ «О противодействии коррупции». Начальником полиции не предпринял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и не сообщил о нем руководству регионального УМВД России.

По данному факту в УМВД России по Орловской области проведена служебная проверка, по результатам которой данному сотруднику наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Если решение суда вступит в законную силу, он будет увелен по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Артём Ежаков
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