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13:00, 11 августа 2021 года Орловское село на три недели оставили без холодной воды Прокуратуре удалось заставить ответственных лиц починить неисправность.





Село Тагино в Глазуновском районе Орловской области на три недели осталось без холодной воды из-за аварий на водозаборной скважине и в водопроводных сетях. После жалобы сельчан в прокуратуру ведомство установило, что МКП «Эконом-Сервис» и районная администрация не предпринимали надлежащих мер к оперативному устранению ЧП.



Оба руководителя получили представления прокуратуры. Сейчас авария устранена, вода вернулась в краны.



Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора МУП «Эконом-Сервис» возбуждено административное дело по ст.7.23 КоАП РФ. Материалы переданы в региональную Госжилинспекцию.





Артём Ежаков



