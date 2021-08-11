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14:10, 11 августа 2021 года В Орле столкнулись иномарки. Двое пострадали Участникам ДТП назначено амбулаторное лечение.





Вчера в семь часов вечера в районе д. 314 по ул. Комсомольская столкнулись встречные «Киа Рио» и «Хендэ Элантра». 25-летяя автолюбительница на «Хендэ» следовала со стороны ул. Авиационной в направлении пер. Дарвина, а водитель «Киа» двигался по встречной полосе. Автомобилистка и ее 54-летняя пассажирка будут лечиться от травм амбулаторно.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



