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13:40, 11 августа 2021 года 12 августа в Орловской области не будет работать экстренный номер «112» Сообщения о ЧП завтра примут номера «101», «102», «103» и «104».





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о том, что 12 августа из-за технических работ возможны перебои в работе единого экстренного номера «112». Сообщения о ЧП завтра примут номера «101», «102», «103» и «104».





Артём Ежаков



