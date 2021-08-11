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14:35, 11 августа 2021 года Дом в деревне Новоселово ждет ремонта 15 лет Особенно страдает строение во время дождя.





Жильцы дома №4 в деревне Новоселово Орловского района страдают от проблемы протекающей крыши уже 15 лет. Говорят: потеряли счет деньгам, которые потратили на бесполезный ремонт.

Марина Минахина, жительница д. Новоселово: «Я долгое время не могу сделать ремонт. Потому его хватает на какое-то время. На крышу ставят латки, потом крыша заново начинает течь. Если раньше текло только на кухне, то сейчас квартира течет вся и подъезд в том числе». Труднее всего приходится жителям верхнего, третьего этажа. Но и второму тоже достается. По словам жителей, они исправно платят взносы за капремонт. Только почти за 40 лет ни разу его не видели.



И пока вопрос с капитальным ремонтом не решен, коммунальщики обходятся ремонтом текущим. Дырявую кровлю над квартирой Нины Маркушиной снова частично залатали. По словам инженера, она сохранит жилище от потопов не менее, чем на 10 лет.





Юлия Сабельникова



