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16:11, 11 августа 2021 года В Ливенском районе вышла книга об истории Богоявленского храма села Навесное Ее автор – местный краевед Галина Елисеева.





История Богоявленского храма села Навесное, которая впоследствии переросла в книгу, собиралась много лет. Первое упоминание о храме относится ко второй половине 17-го века. Уже тогда там построили деревянный храм, история которого тесно переплетена с Навесным. За три с половиной века своего существования храм пережил расцвет и разрушение, забвение и возрождение. Колокола вновь зазвонили в 2015 году, когда на средства благотворителей храм восстановили. Они же и помогли книге о селе и о храме увидеть свет. И поддержали идею сохранения истории Навесного и Богоявленского храма.





Екатерина Игнатюк



