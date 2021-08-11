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15:00, 11 августа 2021 года Сегодня – Международный день здорового сердца Его цель – напомнить людям о том, как важно бережно и внимательно относиться к своему здоровью. Предупреждение развития сердечных заболеваний считают важным и в областной больнице. О том, какие меры профилактики применяют – расскажет Елена Литинская.





Задумываться о профилактике сердечных заболеваний нужно на ранних этапах. Именно поэтому в областной больнице работают школы для гипертоников, больных сахарным диабетом и других групп риска.



Самые ранние риски развития заболеваний сердца и других опасных болезней можно оценить в центре здоровья при областной больнице. Здесь работает целый ряд диагностических аппаратов, которые создадут комплексную картину работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.



Пройти обследование и получить рекомендации врача можно бесплатно. Телефон для предварительной записи 46-54-72. Звонки уже принимаются.





Елена Литинская



