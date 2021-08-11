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Главная » Новости

15:27, 11 августа 2021 года

Молодой альфонс «вытянул» из троих орловчанок больше миллиона рублей

29-летнему мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.


В Орле возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном 29-летним мужчиной в отношении трех женщин, – сообщили в областном УМВД. Одна из потерпевших познакомилась с подсудимым в соцсетях, после чего они начали встречаться. Затем обвиняемый рассказал пассии о своих трудностях с деньгами и попросил оформить кредит, так как он сам нигде не работал. Женщина заняла 250 тысяч рублей и передала их любовнику вместе с собственными золотыми украшениями на 50 тысяч. Возвращать деньги молодой человек не торопился, и обманутая пошла в полицию.

Следствие выяснило, что аналогично обвиняемый получил более 700 тысяч рублей от двух других орловчанок.

За мошенничество мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. На время расследования он взят под стражу.


Артём Ежаков
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