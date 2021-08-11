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15:33, 11 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В регион поступило 4 0000 доз вакцины «Спутник-Лайт» и 3 600 доз «Спутника V».



- Дом в деревне Новоселово ждет ремонта уже 15 лет. Когда прекратится потоп, выясняла наша съемочная группа.



- Сегодня – Международный день здорового сердца. Как заботятся об этом органе в регионе?



- В Орле заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральном стадионе им. Ленина.





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