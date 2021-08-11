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15:33, 11 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В регион поступило 4 0000 доз вакцины «Спутник-Лайт» и 3 600 доз «Спутника V».
- Дом в деревне Новоселово ждет ремонта уже 15 лет. Когда прекратится потоп, выясняла наша съемочная группа.
- Сегодня – Международный день здорового сердца. Как заботятся об этом органе в регионе?
- В Орле заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральном стадионе им. Ленина.
Вести-Орёл