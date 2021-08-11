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16:46, 11 августа 2021 года «Орелводоканал» терпит убытки по основному профилю деятельности Контрольно-счетная палата Орла опубликовала итоги проверки муниципального предприятия.





КСП Орла проверила финансовую деятельность МУПП ВКХ «Орёлводоканал» в период с начала прошлого года до начала апреля 2021-го. Высянилось, что в 2020-м убытки предприятия от реализации воды составили около 13,9 млн рублей. 14,2 млн оно потеряло на деятельности по пропуску сточных вод.



Также «Орелводоканал» не воспользовался правом на неустойку по контрактам, из-за чего лишился порядка 2,8 млн рублей. Также ожидается потеря 101 тыс. рублей после обращения подрядчиков в суды из-за просроченной оплаты их работ.



Также в КСП заявили, что на предприятии «не ведется раздельного бухгалтерского учета расходов по капитальным вложениям в разрезе источников, из-за чего оно не может подтвердить направление средств каждого источника на реализацию мероприятий инвестиционной программы». Из отчета следует, что «большая часть основных средств – 63% передана от Управления муниципального имущества и землепользования и принята «Орёлводоканалом» по стоимости в 1 рубль, из-за чего их стоимость в бухгалтерском учёте не соответствует реальной. Предприятие не воспользовалось правом переоценки своего недвижимого имущества, поэтому его стоимость занижена».



Для устранения нарушений в Управление муниципального имущества и землепользования направлены представления. Результаты проверки переданы мэру Парахину, председателю облсовета Музалевскому, в УМВД и УФАС.





Артём Ежаков



