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16:58, 11 августа 2021 года

Колхозный мост в Орле требует реконструкции

Мэрия опубликовала официальные итоги исследования состояния переправы.


Орловский Колхозный мост, перекрытый для автотрафика 15 мая, нуждается в реконструкции, – заявили сегодня в мэрии. По заключению экспертов компании «Проект-сервис», изучивших конструкции переправы, мост признан аварийным и опасным в эксплуатации. Теперь ему предстоит реконструкция. Ее стоимость станет известна после составления проектно-сметной документации.

Основными дефектами и повреждениями стали:

• Поверхностная и язвенная коррозия с ослаблением сечения металлических балок пролетных строений;
• Провисание балок с превышением допустимого прогиба;
• Расслоение металла элемента основного сечения по толщине проката главных балок пролетного строения;
• Разрушение защитного слоя с оголением и коррозией арматуры консолей плиты;
• Разрушение ригелей опор в местах опирания опорных частей;
• Серьёзные продольные и вертикальные трещины на опорах.

Напомним, что Колхозный мост был возведен в 1964 году.




Артём Ежаков
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