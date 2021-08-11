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17:16, 11 августа 2021 года В Орле временно изменилось движение двух троллейбусных маршрутов Речь идет о «четвертом» и «восьмом» троллейбусах.





В Орле из-за многочисленных проблем в работе подстанций и линий контактной сети временно изменились маршруты троллейбусов №4 и №8, – сообщает сообщество в «ВКонтакте» «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». Временно электротранспорт следует так:



• Троллейбус №4: Автовокзал – Семашко – Наугорское шоссе (так же обратно);

• Троллейбус №8: Железнодорожный вокзал – Наугорское шоссе (без заезда на Выгонку, то есть фактически по маршруту троллейбуса №5).





Артём Ежаков



