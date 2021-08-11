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18:13, 11 августа 2021 года

Красоты водного мира «Орловского полесья»

Кувшинка белоснежная, водяная лилия, нимфея и одолень-трава – так называют растение, занесенное в Красную книгу Орловской области. Этим летом его в большом количестве можно увидеть в Национальном парке «Орловском полесье».


Дорога к озеру, которое этим летом покрылась краснокнижными кувшинками, не простая, но цель стоит усилий. На самом деле водоем – это торфяной карьер, который искусственно заполнили водой и он стал благоприятной средой для обитания редкой водяной лилии. Белоснежную кувшинку называют «цветочными часами» – по ней можно определять и время и погоду.

Сегодня это растение под охраной государства. Одной из причин их исчезновения являются люди. Кувшинки срывали ради букетов, употребляли в пищу, и верили в чудодейственные свойства «одолень травы» – так ее называют в народе.

Срывать кувшинки запрещено законом, купаться в этом озере тоже не стоит из-за ила и пиявок, но любоваться природой можно сколько угодно.


Татьяна Тимохина
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