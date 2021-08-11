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17:50, 11 августа 2021 года В Орле сегодня горел частный дом Двухэтажная постройка на улице Андриабужная вспыхнула около половины двенадцатого дня.





На место выехали два отделения второй пожарно-спасательной части. Огонь охватил кровлю здания и уже начал распространяться по комнатам второго этажа частного дома. На примыкающую постройку пламя перекинуться не успело. Пострадавших нет, жильцы дома самостоятельно покинули помещение ещё до приезда огнеборцев.





Антон Киселёв



