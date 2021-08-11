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18:30, 11 августа 2021 года В Орле проверили соблюдение масочного режима Рейд провели сотрудники департамента промышленности области и полицейские.





Заболеваемость COVID-19 пока не снижается, и масочный режим будет продолжать действовать минимум до 31 августа. Его необходимо соблюдать в многолюдных замкнутых местах.



Сотрудники правоохранительных органов Роспотребнадзора и управления торговли регулярно проводят рейды в торговых точках. За время очередного рейда составлено пять протоколов – на покупателей. Что их ждет штраф – 1000 рублей или предупреждение, будет решать суд. Всего же за несоблюдение масочного режима в области выписано почти 1400 штрафов.





Татьяна Тимохина



