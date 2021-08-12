В Ливнах продолжается благоустройство парка Машиностроителей

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8:19, 12 августа 2021 года
В Ливнах продолжается благоустройство парка МашиностроителейОбновленное место притяжения откроется ранней осенью.
В Ливнах продолжаются работы по благоустройству парка Машиностроителей. По прогнозам, оно завершится к середине сентября. Сумма контракта – 69 миллионов рублей. Эти деньги получены благодаря победе Ливен во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». О текущем ходе реконструкции рассказал губернатор Клычков.
«Сейчас уложено почти 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, подготовлено покрытие роллерной дорожки и асфальтное покрытие под прорезиненное покрытие беговой дорожки вокруг парка, выполнено устройство площадок из песка для детей и волейбольных игр. Установлено детское оборудование, в том числе качели и игровые комплексы. Ведётся устройство фонтана, а также монтаж освещения», – цитирует главу региона сайт областного правительства.
Фото правительства Орловской области
Артём Ежаков