Главная » Новости



8:19, 12 августа 2021 года В Ливнах продолжается благоустройство парка Машиностроителей Обновленное место притяжения откроется ранней осенью.





В Ливнах продолжаются работы по благоустройству парка Машиностроителей. По прогнозам, оно завершится к середине сентября. Сумма контракта – 69 миллионов рублей. Эти деньги получены благодаря победе Ливен во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». О текущем ходе реконструкции рассказал губернатор Клычков.



«Сейчас уложено почти 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, подготовлено покрытие роллерной дорожки и асфальтное покрытие под прорезиненное покрытие беговой дорожки вокруг парка, выполнено устройство площадок из песка для детей и волейбольных игр. Установлено детское оборудование, в том числе качели и игровые комплексы. Ведётся устройство фонтана, а также монтаж освещения», – цитирует главу региона сайт областного правительства.



Фото правительства Орловской области





Артём Ежаков



