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7:21, 12 августа 2021 года В 2024 году Орловщина создаст 69 «Точек роста» и один «Кванториум» Новый технопарк, также центры образования естественно-научного и технологического профилей появятся в регионе благодаря победе в конкурсе Минпросвещения.





В Орловской области в 2024 году благодаря госфинансированию будут созданы 69 центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» и один технопарк «Кванториум». Регион получит деньги из-за победы в конкурсе Минпросвещения.



Также для внедрения цифровой образовательной среды обновят материально-техническую базу 52 образовательных организаций.





Артём Ежаков



