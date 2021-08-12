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Главная » Новости

21:20, 11 августа 2021 года

Коротко о главном

"Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".


- За нарушение "масочного режима" в регионе составлено 1400 протоколов. Сегодня мы побывали в очередном рейде в нескольких торговых центрах.

- 20 минут на заполнение тазика. Больше всего в этом доме боятся дождя и его последствий. Когда в Новосёлово прекратятся "наводнения квартирного масштаба"?

- Белоснежные ...из Красной Книги. Эти кувшинки имеют особые свойства. А еще по ним предсказывают погоду. Как? Расскажем в "Вестях".

- Вызов высокого уровня сложности. Сегодня тушили пожар в частном секторе Орла.

- Радость материнства. Фотовыставка посвящена самой главной "тайне женщины".

- На паралимпиаде в Токио будет орловское представительство.


Вести-Орёл
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