Главная » Новости



21:20, 11 августа 2021 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- За нарушение "масочного режима" в регионе составлено 1400 протоколов. Сегодня мы побывали в очередном рейде в нескольких торговых центрах.



- 20 минут на заполнение тазика. Больше всего в этом доме боятся дождя и его последствий. Когда в Новосёлово прекратятся "наводнения квартирного масштаба"?



- Белоснежные ...из Красной Книги. Эти кувшинки имеют особые свойства. А еще по ним предсказывают погоду. Как? Расскажем в "Вестях".



- Вызов высокого уровня сложности. Сегодня тушили пожар в частном секторе Орла.



- Радость материнства. Фотовыставка посвящена самой главной "тайне женщины".



- На паралимпиаде в Токио будет орловское представительство.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



