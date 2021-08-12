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10:03, 12 августа 2021 года В Орле после падения в маршрутке госпитализировали 72-летнюю женщину Инцидент произошел накануне утром.





Вчера около 10 часов утра в «четвертой» маршрутке упала 72-летняя пенсионерка. Инцидент произошел в районе д. 45А по Карачевскому шоссе. Женщину пришлось положить в больницу, – сообщили в областном УГИБДД.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



