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10:48, 12 августа 2021 года Орловский врач рассказал о течении COVID-19 у детей На вопросы о том, какова ситуация в Орле и как выглядит COVID-19 сегодня, ответил заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. Круглой Иван Симаков.





Специалист пояснил, какой возраст сейчас преобладает в общей структуре больных COVID-19, как переносят болезнь юные орловцы и об общей эффективности вакцинации.





Елена Литинская



