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11:00, 12 августа 2021 года

Баскетболистки ОГУ им. Тургенева готовятся к новому сезону

Состав команды практически полностью изменился. Это связано с особенностями регламента Ассоциации студенческого баскетбола, где выступает орловская команда.


В начале прошлого сезона девушек было 15, сейчас осталось четверо. Остальной состав наставник студенческой команды Андрей Алдошин должен будет добрать за время сборов. Они продлятся до конца августа.
Андрей Алдошин, тренер ЖБК ОрёлГУ: «Общались где-то со ста кандидатами. На сегодняшний день имеем, что к нам доехало пять человек. И плюс к нам пришла еще наша молодежь, которая учится в школе, но они к нам пришли на сборы».



Анастасия Дорохова
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