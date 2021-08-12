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11:40, 12 августа 2021 года

На Орловщине подешевели почти все продукты из «борщевого набора»

В цене поднялась только белокочанная капуста.


В июле 2021-го в Орловской области по сравнению с июнем подешевели четыре из пяти продуктов, входящих в т.н. «борщевой набор». Об этом можно судить, исходя из отчета Орелстата.

Столовая свекла упала в цене на 32,5% (средняя цена - 62,99 руб. за 1 кг), картофель – на 21,5% (40,70 руб. за 1 кг), морковь – на 20,3% (66,32 руб. за 1 кг), репчатый лук – на 19,4% (28,56 руб. за 1 кг). В «борщевом наборе» подорожала лишь белокочанная капуста – на 3,43 рубля (40,78 руб. за кг).

Среди других продуктов на 24,5% упали в цене свежие огурцы (77,77 руб. за 1 кг). Куриные яйца стали доступнее на 4,4% (62,27 руб. за 10 шт.). Также на 3,8% дешевле можно купить мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород). За килограмм в среднем попросят 195,49 руб. за 1 кг.
Минимальный набор продуктов питания на Орловщине установился в размере 4 633, 06 рубля. Среди граничащих с регионом области он дешевле лишь в Курской и Липецкой областях.

К слову, Постановлением Правительства Орловской области создана межведомственная рабочая группа по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Она призвана реагировать на подорожание важных продуктов и принимать меры по сохранению их ценовой стабильности.


Артём Ежаков
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