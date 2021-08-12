Главная » Новости



11:50, 12 августа 2021 года Суточная заболеваемость орловцев COVID-19 установилась на отметке в 100+ случаев В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 291).



Накануне выписан 61 орловец (всего – 38 696). От последствий болезни скончался 891 житель региона (+4 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 21 932 (всего – 6 534 791), число выздоровевших – 20 195 (всего – 5 828 972). Общее число летальных исходов – 168 049 (+808 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



