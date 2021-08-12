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12:10, 12 августа 2021 года В Орле снова ищут строителей для физкультурного комплекса на ул. Генерала Родина Инициирован уже второй аукцион по поиску подрядчиков.





В Орле объявлен второй аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на улице Генерала Родина. По контракту, объект должен быть сдан до 24 ноября 2021 года. Здесь смогут заниматься как ученики близлежащей школы №15, так и любые другие орловцы.



Пока идут торги, для стройки закупается и завозится оборудование. Спортплощадка удовлетворит требования многих спортсменов и любителей – здесь появятся зоны для футболистов, волейболистов, баскетболистов и стритболистов, а для легкоатлетов предусмотрены беговые дорожки. Также планируется обустройство зоны воркаута.



Общая площадь будущего спорткомплекса — 8 773,5 м2. На него потратят 40 млн рублей.



Фото из аккаунтов мэра Орла Юрия Парахина в социальных сетях





Артём Ежаков



