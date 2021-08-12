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12:46, 12 августа 2021 года Два района Орловщины выполнили план по вакцинации от COVID-19 Еще четыре района показывают хорошие темпы ведения прививочной кампании.





Знаменский и Новодеревеньковский районы Орловской области полностью выполнили план по вакцинации от COVID-19. Об этом было заявлено на совещании с главами муниципальных образований. Также было отмечено, что Краснозоренский, Залегощенский, Колпнянский и Верховский районы показывают хорошие темпы прививочной кампании.



Вакцинацию завершили 147 860 жителей региона. 60%, необходимые для достижения коллективного иммунитета, для Орловщины составляют 355 тыс. человек. Ранее губернатор Клычков неоднократно заявлял об отмене масочного режима после прививки 50% орловцев.





Артём Ежаков



