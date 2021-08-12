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13:20, 12 августа 2021 года В Орле в ДТП пострадала юная велосипедистка Девушка будет лечиться амбулаторно.





Вчера в полдень возле д. 56 по ул. Приборостроительная под колеса «Фольксвагена» попала 17-летняя велосипедистка. Водитель иномарки сбил ее при правом повороте во дворы. От травм девушка будет лечиться амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



