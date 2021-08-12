Главная » Новости



13:45, 12 августа 2021 года Орловских собственников аварийного жилья хотят освободить от взносов на капремонт Данную поправку в региональный закон обсудили сегодня на заседании комитета областного совета по строительству и ЖКХ.





В Орловской области собственников жилых помещений в многоквартирных домах, официально подлежащих сносу или реконструкции, хотят освободить от уплаты взносов на капремонт общего имущества здания. Соответствующие поправки в региональный закон о капитальном ремонте обсуждались на заседании комитета областного совета по строительству и ЖКХ. В окончательной редакции обновленный документ рассмотрят на ближайшей сессии заксобрания.





Артём Ежаков



