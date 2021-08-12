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14:07, 12 августа 2021 года

Филипп Янковский в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Кинокомпания «Централ Партнершип», кинокомпания «ВЕРА» и телеканал «Россия» представили трейлер и постер фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Мировая премьера фильма по мотивам произведения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» состоится 13 августа на международном кинофестивале в швейцарском Локарно.


Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

 
13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма. Картину представят автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Специальный показ пройдет на площади Piazza Grande.
 
В ролях: Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие.
 
Продюсеры: Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина.
 
Автор сценария и режиссер: Глеб Панфилов.
 
Текст от автора читает Леонид Ярмольник.
 

Драма «Иван Денисович» выйдет в прокат 23 сентября 2021 года.




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