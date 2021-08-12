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14:26, 12 августа 2021 года

В Орле отремонтируют дорогу в переулке Фруктовом

Местные жители добивались этого 15 лет. Помогли региональный ОНФ и прокуратура.


Асфальт на переулке Фруктовом положили 30 лет назад. Во время прокладки водопроводных труб его пришлось снять. Вода в домах появилась, а вот нормальная дорога – исчезла. 15 лет жители обращались в администрацию, но получали отписки. Потеряв всякую надежду, попросили помощи у Общероссийского народного фронта.
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы писали, дважды обращались в администрацию, но получали формальные ответы. На третий раз мы выехали с активистами, нашими экспертами, встретились с жителями и повторно обратились в третий раз. Нашу просьбу поддержала и прокуратура Орловской области».
Павел Чекарев, старший помощник прокурора Заводского района г. Орла: «В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а автомобильных дорог и дорожного движения. В связи с изложенными нарушениями прокуратура района в адрес мэра города Орла внесено представление о нарушении закона, которое было рассмотрено и удовлетворено».
В двадцатых числах августа дорожники приступят к ремонту. Активисты ОНФ и прокуратура будут следить за ходом работ. Принимать готовый результат можно будет в конце сентября.


Юлия Сабельникова
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