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14:26, 12 августа 2021 года В Орле отремонтируют дорогу в переулке Фруктовом Местные жители добивались этого 15 лет. Помогли региональный ОНФ и прокуратура.





Асфальт на переулке Фруктовом положили 30 лет назад. Во время прокладки водопроводных труб его пришлось снять. Вода в домах появилась, а вот нормальная дорога – исчезла. 15 лет жители обращались в администрацию, но получали отписки. Потеряв всякую надежду, попросили помощи у Общероссийского народного фронта.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы писали, дважды обращались в администрацию, но получали формальные ответы. На третий раз мы выехали с активистами, нашими экспертами, встретились с жителями и повторно обратились в третий раз. Нашу просьбу поддержала и прокуратура Орловской области». Павел Чекарев, старший помощник прокурора Заводского района г. Орла: «В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а автомобильных дорог и дорожного движения. В связи с изложенными нарушениями прокуратура района в адрес мэра города Орла внесено представление о нарушении закона, которое было рассмотрено и удовлетворено». В двадцатых числах августа дорожники приступят к ремонту. Активисты ОНФ и прокуратура будут следить за ходом работ. Принимать готовый результат можно будет в конце сентября.





Юлия Сабельникова



