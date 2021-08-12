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14:36, 12 августа 2021 года В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Радость материнства» Главные героини работ белгородского фотографа Игоря Горелика – молодые мамы с новорождёнными.





Председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива» фотохудожник Игорь Горелик принимал участие уже не в одном совместном проекте с Орловским краеведческим музеем. На этот раз он привез в Орёл цикл фотографий, посвященный молодым мамам.



Моделей для репортажных и студийных съемок на эту тему Игорю помогали искать друзья и знакомые. Сокровенная и очень нежная тема требует и особенного подхода, и, конечно, безусловного согласия главных героев. А для автора фотографий прежде всего были интересны чувства матери и ребенка.



Эта первая долгожданная встреча мамы и малыша, ее разные стороны, магия безусловной любви и принятия легко читается на этих фотографиях. Радость, нежность, покой и мир царят во всех работах фотографа. Мадонна с младенцем – это огромный культурный пласт.



Красота, великая жертвенность и великая любовь. Это и есть портрет матери в любом веке. Будь это икона или цифровое фото. И автору удалось подметить как крепкую связь двух самых родных душ, так и чистоту и святость материнства.





Эва Стасюлевич



