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14:36, 12 августа 2021 года

В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Радость материнства»

Главные героини работ белгородского фотографа Игоря Горелика – молодые мамы с новорождёнными.


Председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива» фотохудожник Игорь Горелик принимал участие уже не в одном совместном проекте с Орловским краеведческим музеем. На этот раз он привез в Орёл цикл фотографий, посвященный молодым мамам.

Моделей для репортажных и студийных съемок на эту тему Игорю помогали искать друзья и знакомые. Сокровенная и очень нежная тема требует и особенного подхода, и, конечно, безусловного согласия главных героев. А для автора фотографий прежде всего были интересны чувства матери и ребенка.

Эта первая долгожданная встреча мамы и малыша, ее разные стороны, магия безусловной любви и принятия легко читается на этих фотографиях. Радость, нежность, покой и мир царят во всех работах фотографа. Мадонна с младенцем – это огромный культурный пласт.

Красота, великая жертвенность и великая любовь. Это и есть портрет матери в любом веке. Будь это икона или цифровое фото. И автору удалось подметить как крепкую связь двух самых родных душ, так и чистоту и святость материнства.


Эва Стасюлевич
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