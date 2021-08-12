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15:10, 12 августа 2021 года В Орловской области растет автопарк дорогих машин Налоговики насчитали в регионе 561 недешевый автомобиль.





На Орловщине продолжает расти численность дорогостоящих автомобилей. По данным региональной налоговой, сейчас под эту категорию попадает 561 машина. Для сравнения, в 2019 году их было 280 штук, в 2020 – 397 единиц. Автовладельцы недешевых машин должны выплатить повышенный транспортный налог – общая сумма за прошлый год достигает 12,1 млн рублей.





Артём Ежаков



